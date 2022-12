Monologo /Crozza commenta il tetto del POS a 60 euro voluti dal governo

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza” , in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza dedica il monologo di apertura alle ultime decisioni del Governo tra cui il tetto del sopra i 60 euro: “Bel lavoro Giorgia, eh? Tetto al contante alzato a 5 mila euro, obbligo del POS solo sopra i 60 euro, annullamento delle cartelle esattoriali fino a mille euro e flat tax solo per gli autonomi. Ci sono i commercialisti che stanno già convertendo i loro studi in centri massaggi tanto ormai le tasse chi le pagherà più?”