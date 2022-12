Monologo Crozza: “Ok dell’UE alla manovra che voleva Draghi, ma boccia le aggiunte della Meloni. In pratica, hanno approvato solo il font con cui e’ stata scritta…”

Nell’ultima puntata prima della pausa natalizia di “Fratelli di Crozza”, in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza commenta la reazione dell’Ue alla manovra finanziaria: “l’Europa ha dato l’ok alla manovra che voleva Draghi ma ha bocciato tutte le aggiunte che ha fatto la Meloni: contante, condono, Pos e pensioni. Praticamente per ora a Bruxelles hanno approvato solo il font… cioè su Arial 14 non hanno avuto niente da dire…”