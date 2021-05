Riapre Cinecittà World, con tante novità e in sicurezza

Roma, 26 mag. (askanews) - Riaprono con tante novità e in sicurezza i parchi del divertimento della Capitale: dal 29 maggio gli ospiti saranno accolti nel "Roma world", immerso nella natura, che permette di vivere una giornata da antichi romani tra scuole di gladiatori, visite al set di Ben-Hur e falconieri, e il 2 giugno sarà il turno dell'Acqua World, con la cinepiscina con megaschermo, e la spiaggia. Dal 17 giugno ripartiranno anche le attrazioni e gli eventi del parco divertimenti del cinema e della tv Cinecittà World. All'interno sono pronti, fra l'altro, il nuovo show adrenalinico ispirato a "Fast & Furious" nell'Arena Stunt e il "Transformer Tribute Animation". Quest'anno la sicurezza sarà garantita dalla piattaforma Smart Park, che permetterà di evitare file e acquistare tutto, dal biglietto al cibo, dal cellulare.Il Parco di Cinecittà World, oltre alle 40 attrazioni, i sei spettacoli al giorno, le 7 aree tematiche e un calendario di circa 60 eventi, avrà anche un nuovo negozio on line per gli amanti del cinema e della Tv, dove si potranno comprare regali a tema, sceneggiature originali, foto e arredi di scena, oggetti introvabili provenienti dai set.