Roma, 6 lug. (askanews) - Si intitola "So pazz' e te", il nuovo singolo di Sal Da Vinci feat. Vale Lambo, tra i più talentuosi e brillanti rappresentanti della nuova scuola napoletana. Spiega l'artista: "Un brano in lingua napoletana che ho scritto, duettato e condiviso con il mio amico fratellino Vale Lambo. Una dedica d'amore, noi uomini del Sud quando amiamo, lo facciamo in modo molto viscerale, perché cambiano le mode e gli anni ma il sentimento resta quello".Il videoclip, realizzato tra i sassi di Matera e al Circolo Velico "Riva dei Ginepri" sulla spiaggia di Marina di Pisticci, con la produzione esecutiva di Terranera, è un piccolo gioiello "cinematografico", che vede coinvolto il pluripremiato regista Giuseppe Marco Albano, che ne ha curato sceneggiatura e regia, e Angelo Stramaglia, tra i più stimati direttori della fotografia.