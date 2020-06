Torna Masterchef: i tre giudici (confermati) lanciano i casting

Roma, 19 giu. (askanews) - Riparte MasterChef Italia, con la stessa giuria dell'ultima edizione: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che, in un video pubblicato sui profili social del cooking show di Sky (prodotto da Endemol Shine Italy), si ritrovano per una divertente videochiamata in cui iniziano a organizzarsi in vista della prossima edizione, la decima (che andrà come sempre su Sky Uno e NOW TV).I giudici, da casa, invitano chiunque voglia mettersi alla prova ai fornelli a iscriversi ai casting. Ma non è fcile: perché si discute su quali debbano essere i requisiti di base del concorrente ideale....