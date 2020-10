"Tutti parlano di Jamie", un 16enne sogna di diventare drag queen

Roma, 12 ott. (askanews) - "Tutti Parlano di Jamie", il film tratto dal musical di successo inglese e ispirato a fatti realmente accaduti, arriverà prossimamente nelle sale italiane (distribuito da The Walt Disney Company Italia). Il regista della produzione teatrale, Jonathan Butterell, fa il suo esordio alla regia di un lungometraggio.Le prime immagini sono state svelate in occasione del Coming Out Day. Il film racconta la storia di Jamie New, 16enne che non si sente come gli altri: il suo sogno è di diventare una drag queen. Supportato da una madre amorevole e da amici fantastici, supererà i pregiudizi, sconfiggerà i bulli e uscirà dall'oscurità per ritrovarsi sotto i riflettori.Il film è interpretato dall'esordiente Max Harwood, da Sarah Lancashire, Lauren Patel, Shobna Gulati, Ralph Ineson, Adeel Akhtar, Samuel Bottomley, Sharon Horgan e Richard E. Grant.La sceneggiatura e i testi sono firmati da Tom MacRae, le canzoni sono di Dan Gillespie Sells e la colonna sonora è stata composta da Sells e Anne Dudley.