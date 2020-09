Venezia, Blanchett e Swinton illuminano red carpet "mascherato"

Roma, 3 set. (askanews) -Un red carpet insolito, con le star che indossavano le mascherine per ricordare che l'emergenza Covid non è finita, ma illuminato dalla bellezza, la classe, la personalità di due grandi attrici: la Presidente di giuria Cate Blanchett e l'attrice inglese Tilda Swinton, a cui è stato consegnato il Leone d'Oro alla carriera. Nella serata inaugurale, nonostante il distanziamento e le misure di sicurezza, il mondo del cinema si è ritrovato, anche con il suo tocco di glamour.Dopo l'omaggio al Maestro Morricone la madrina di Venezia 77. Anna Foglietta ha dato il via al festival ricordando che è necessario tornare a fare cultura, mentre Cate Blanchett prima di presentare la sua giuria, che vede fra gli altri Matt Dillon e Ludivine Sagnier, ha esordito in italiano dicendo: "Siamo qui e ce l abbiamo fatta". L altra protagonista del primo red carpet e della prima serata è stata l elegantissima Swinton, che vinse trent anni fa la Coppa Volpi a Venezia per "Edoardo II" di Derek Jarman e ora è stata celebrata per il suo incredibile percorso artistico.Anche L Italia ha sfilato sul primo tappeto rosso, con Daniele Luchetti, regista del film d apertura "Lacci", e con i suoi interpreti Luigi Lo Cascio, Laura Morante e Linda Caridi. Presente anche il minitro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini.