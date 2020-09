Barcellona, primo allenamento con la squadra per Messi

Barcellona, 11 set. (askanews) - Di nuovo in campo con i Blau Grana, anche se non era affatto scontato. A Barcellona Leo Messi è tornato con i suoi storici compagni per il primo allenamento con la squadra alla Ciutat Esportiva. Il fuoriclasse argentino, dato in partenza dalla società catalana per il desiderio di cambiare aria, ha lavorato insieme ai compagni. Da quanto è emerso l'allenatore Ronald Koeman dovrebbe mandarlo in campo qualche minuto sabato nella prima uscita stagionale con il Gimnastic de Tarragona.