Formula1, Hamilton 7 volte campione del mondo come Schumi

Milano, 16 nov. (askanews) - Lewis Hamilton nella leggenda della Formula 1, grazie alla vittoria nel Gp di Turchia si è laureato campione del mondo per la settima volta, come Michael Schumacher. "Ho raggiunto qualcosa che va oltre i miei sogni, non ho parole. Grazie a tutti" ha detto il campione iridato ringraziando il suo team. Dall'impegno per la salvaguardia dell'ambiente alla lotta al razzismo con l'adesione al movimento Black lives matter, Hamilton è un campione dentro e fuori i circuiti di gara. Grande talento naturale unito a una disciplina ferrea, in pista è senza rivali. Divo suo malgrado, testimonial di molte campagne pubblicitarie, amato dai fan, ha scelto una vita etica che lo ha portato a essere vegano. Il pilota inglese della Mercedes in 12 anni di carriera ha dimostrato di essere un leader non solo nel mondo dei motori, ma un modello da seguire. A 35 anni Hamilton, origini anglo-caraibiche è ambasciatore dell'Unicef ma il suo impegno per il sociale inizia in famiglia, Lewis è sempre stato accanto al fratello minore che nonostante la disabilità è riuscito a diventare a sua volta un pilota.E se si parla del futuro, Hamilton guarda avanti senza paura e dice: "Sento come se stessi iniziando adesso, a livello fisico mi sento in grande forma. Ho ancora tanto lavoro da fare".