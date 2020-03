Olimpiadi Tokyo, Cio: "Si terranno con successo dal 24 luglio"

Roma, 3 mar. (askanews) - Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si svolgeranno "con successo, a partire dal 24 luglio". Lo ha affermato il presidente del Cio, Tomas Bach, in apertura dell'esecutivo del comitato olimpico a Losanna."Il Cio rimane impegnato con forte determinazione nel successo dei Giochi Olimpici di Tokyo" a partire dalla data stabilita, ha ribadito Bach. Escluse le possibilità avanzateda Tokyo di far slittare a fine 2020 nel caso l'emergenza coronavirus non si fosse risolta."Ora ci dobbiamo preparare bene - ha sottolineato Bach - per le decisioni finaliche dovremo prendere a giugno e per fare delle proposte in vista della Sessione del Cio".Nonostante l'epidemia del Coronavirus abbia fatto più di tremila morti nel mondo provocando anche il rinvio e l'annullamento di molti eventi sportivi, Bach ha voluto rassicurare che "il Cio è totalmente determinato che i Giochi si svolgano con successo a Tokyo a partire dal 24 luglio e fino al 9 agosto".Le conseguenze del Coronavirus sui Giochi saranno esaminate domani in videoconferenza con gli organizzatori di Tokyo 2020.