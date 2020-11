Quando Maradona disse a Pelé: "Messi? Non ha personalità"

Roma, (askanews) - Lionel Messi? Bravo sì ma "non ha personalità": parola di Diego Armando Maradona, che di personalità si sa ne ha da vendere.Era il 2016 quando il campione argentino lo ha confidato al brasiliano Pelé nel corso di un match di beneficenza organizzato a Parigi dagli orologi Hublot. E le due leggende del calcio hanno concluso confrontando l'epoca moderna a sfavore di quella odierna...Ecco la conversazione come si è svolta: Pelé: "Diego. Conosci Messi personalmente?"Maradona: "Sì. Sì, è una brava persona. Lo conosco... Però non ha una grande personalità. Non ha la personalità per essere un leader".Pelé": Capisco, capisco. Come l'avevamo in tanti all'epoca nostra".Maradona: "Esattamente. Tantissimi giocatori, tantissimi".