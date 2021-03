Astrazeneca, altri casi sospetti in Sicilia: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 29 marzo 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Meluzzi a RadioRadio: “scordatevi di tornare alla normalità anche con il vaccino” - Palermo, morta l’insegnante di 46 anni: una settimana prima del ricovero si era vaccinata con Astrazeneca, anche in questo caso fatali le complicazioni dovute ad una trombosi - Donna in coma dopo il vaccino, l’avvocato: “ci sono altri casi” – Dissequestrato il lotto dei vaccini Astazeneca: il blocco era scattato dopo la morte dell’insegnante di Biella – Il 16 aprile arriva il vaccino Johnson&Johnson - Dolo, dirigente scolastico scrive ai docenti: “non posso obbligarvi al vaccino ma se avrò notizie certe che non l’avrete fatto sarò costretto a sospendervi dal servizio senza retribuzione” – Lecce, focolaio in Rsa: tutti erano vaccinati anche con la seconda dose – Obbligo vaccino per i sanitari, governo prende spunto da una sentenza della Corte Costituzionale, sembra comunque escluso il licenziamento - Presidente Ordine Infermieri: "Nessuno mette in discussione la libertà individuale, ma la sicurezza del paziente deve rimanere in primo piano" - Presidente di Assomed: “scudo penale per i sanitari esteso a tutto, obbligo vaccinale per tutti se dovesse servire” - Bonaccini: “passaporto europeo anche per far riaprire le attività economiche” – Gustavo Zagrebelsky: “obbligo vaccinale non è in contrasto con la Costituzione” - L’avvocato Marco Mori: “l’obbligo per i sanitari potrebbe passare ma è incompatibile con la democrazia” - Medici in prima linea elaborano un percorso clinico, diagnostico e terapeutico, per la cura domiciliare del covid - L’appello di Silvana De Mari ai medici: “unitevi a noi di ippocrateorg.org” – Beffa per ristoranti ed hotel italiani: turismo permesso all’estero ma non all’interno del nostro Paese - Rapporto Oms, improbabile virus sia uscito dal laboratorio - Facebook censura anche il presidente del Venezuela Maduro