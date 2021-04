Bando per un maxi acquisto di container, a cosa servono? Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 6 aprile 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Governo commissiona acquisto di container per l’assistenza della popolazione in tutta Italia. A cosa serviranno? Tiboni (Italia nel cuore): “Ci chiediamo che tipo di disastro possa colpire l'intera penisola da indurre gli Italiani ad abbandonare la propria abitazione, e quale evento emergenziale fa riferimento il Governo” – Cresce la tensione sociale, scontri a Montecitorio con la Polizia durante la manifestazione dei commercianti - Livorno mamme disperate escono senza pagare – Gli ambulanti protestano in tutta Italia, autostrada bloccata -Genova, muore Francesca Tuscano, insegnante 32enne: aveva fatto il vaccino Astrazeneca, disposta l’autopsia – Morte insegnante Messina, il legale: “sospendere vaccino Astrazeneca” – Ema valuta sospensione per under 55 -Cosenza, muore un uomo dopo la vaccinazione - A Messina in gravissime condizioni un avvocato di 45 anni: si era vaccinato nelle scorse settimane si era vaccinato con Astrazeneca – Fucecchio, 60enne fa il vaccino e muore dopo 6 ore: aperta un’inchiesta – Lanciano, pochi minuti dopo la somministrazione della seconda dose del Pfizer muore un’ex infermiera di 83 anni – Obbligo sanitari, possibili strategie legali – Brescia, sanitari vaccinati e contagiati - Mariano Amici: “se medici non esonerano dal vaccino obbligatorio, devono allora certificare l’idoneità alla vaccinazione per pazienti con patologie” - Bassetti evoca una legge che punisca chi esprime posizioni contrarie alla vaccinazione: “vanno trattati come i terroristi degli anni ‘70” – Passaporto vaccinale europeo, la Commissione ne discuteva già nel 2018, ben prima del Covid – Il Texas vieta i passaporti vaccinali - L’ammissione di Ilaria Capua: “plausibile che virus sia nato in laboratorio” - Giornalista Tg2 Post: “è certo, non torneremo più alla vita di prima” - In un anno si è perso quasi un milione di posti di lavoro