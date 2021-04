Green Pass, ok del Parlamento Ue con molti limiti: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 29 aprile 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Green pass, Parlamento Europeo adotta proposta della Commissione Europea: “durata massima 12 mesi, non sarà un prerequisito per l’esercizio della libertà di movimento” - Biontech: “ragazzi in età scolare potrebbero essere vaccinati contro il covid fin dal mese di giugno” – Biden annuncia: “Usa diventeranno l'arsenale dei vaccini del resto del mondo” – Infermiere di Macerata scrive: “non voglio fare il vaccino, è un ricatto vi chiedo quindi di sospendermi dal servizio” – Vaccinarsi informa risponde all’Opi di Trento sulla manifestazione dei sanitari – Bassetti spiega in una intervista perché i vaccinati non dovrebbero fare il test sierologico per rilevare gli anticorpi – Duro articolo su “Nature” contro i critici della vaccinazione trattati quasi come terroristi da fermare – L’intelligence civile mette sotto sorveglianza un movimento considerato negazionista - L’Oms avverte il mondo: “quello che accade in India può avvenire in tutto il mondo” - “Si alla sauna, no al bagno turco”: ecco la nuova demenziale decisione in arrivo per i centri benessere – New York pronta a riaprire completamente - Il giornalista Davide Zedda racconta la narrativa militare della dichiarata emergenza – Trieste, il candidato a sindaco Ugo Rossi racconta: “hanno tentato di diffidarmi dal partecipare ad una manifestazione” – Commosso intervento di Sara Cunial in aula: “ecco la vera mafia ed i suoi mandanti”