Illegittimo il dpcm che obbligava a rimanere in casa: il TG VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 11 marzo 2021 - Il telegiornale di Rinascimento Italia

Tribunale Reggio Emilia: “dpcm illegittimo, permanenza domiciliare è una sanzione penale” - Prato, Polizia reprime sciopero operai alla tipografia Texprint gestita dai cinesi – Primo sciopero nazionale dei lavoratori di Amazon - Danimarca, Norvegia e Islanda sospendono in via precauzionale il vaccino Astrazeneca, l’Italia vieta un lotto dopo alcune reazioni avverse – Dieci indagati per la morte di Stefano Paternò, 43 anni, sottufficiale della Marina militare ad Augusta – L’Ema: “non ci sono prove che il vaccino Astrazeneca induca le trombosi, si continui ad usare” – L’Ema approva anche il vaccino Johnson&Johnson - India, maggioranza popolazione rifiuta il vaccino anti-covid - Anche il Dalai Lama invita alla vaccinazione: “dovete essere coraggiosi, fatelo” – Passaporto vaccinale, l’esperto di privacy Leone: “deve essere volontario” - Vaccinati che diventano positivi, Andreoni all’AdnKronos: “fenomeno da tenere sotto controllo” - Si parla solo di Covid e le statistiche certificano la scomparsa dell’influenza – A Firenze il primo caso di variante indiana - Centinaia di persone partecipano ogni settimana a Cesena al “No Paura Day”, il giornalista Matteo Gracis: “anche in altre parti d’Italia le persone si stanno organizzando per tornare a vivere ma i media non ne parlano” – Nata la la Rete nazionale Scuole in Presenza, un coordinamento nazionale di comitati interessati a far ripartire la scuola in presenza – Studente lascia la scuola in Dad per fare il cuoco alla Caritas: non sopportava stare tutte quelle ore davanti al computer – Florida, il video di un italiano: “palestre aperte senza paura”