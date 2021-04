Olltre 500.000 firme contro il green pass europeo: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 28 aprile 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Ci attende un futuro di “score sociale”, come in Black Mirror? - Francia, rapporto CTIAP: “per il principio di precauzione, vaccini andrebbero ritirati” - Covid e vaccini, intervista a Richard M. Fleming, fisico e cardiologo – Reazioni avverse, l’analisi dei dati europei ed italiani di Gospanews - Canada, muore una donna di 54 anni dopo il vaccino Astrazeneca – Pfizer: “pronti a vaccinare i bambini a partire da sei mesi” – Obbligo sanitari, i consigli dell’avvocato Fabio Campese, presidente di Italia Cristiana Liberale - Variante indiana individuata in 17 Paesi secondo l’Oms – “Lockdown inutile e dannoso”: due professori smontano sul Telegraph la logica delle chiusure - Compleanno del bambino disabile, arrivano i vigili e fioccano le multe - Finanziere allontana da una panchina mamma e figlio che stavano mangiando una pizza - Diritti e libertà, Giancarlo Marcotti scrive una lettera aperta al premier Draghi – Ing smobilita i bancomat e dice addio al contante – Il Covid fa volare i ricavi di Google e Microsoft