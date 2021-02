Quali insidie nei nuovi vaccini? Il tg VERO GIORNALE

Mascherine obbligatorie al banco: FRI ricorre al Tar – Insidie nei nuovi vaccini? Due dottoresse all’attacco – New York, anziano muore 25 minuti dopo la somministrazione del vaccino – Spagna, non saranno vaccinati gli under 55 che hanno sviluppato la malattia - Johnson & Johnson, ci si dovrà vaccinare ogni anno – In Estonia si studia la realizzazione del passaporto vaccinale digitale, in collaborazione con l’Oms – Contagi in calo, Oms: dati più bassi dal 26 ottobre – Caserta, 30enne muore in centro Covid senza essere positivo al virus: la denuncia della sorella – Germania, stangato professore che nega possibili danni dall’esposizione alle radiofrequenze non ionizzanti, le stesse del 5G – Governo inglese introduce nuove restrizioni sugli ingressi: recidivi alla quarantena obbligatoria rischiano 10 anni di carcere – A picco la produzione industriale: peggior dato dal 2009