Spike, virus e vaccini: "i danni li fa la proteina" - Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 14 maggio 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Studio Usa-Cina: “proteina Spike responsabili di ictus e trombosi scatenate dal virus”. Proprio la proteina che il vaccino induce a produrre? - Le Faq nel sito di Aifa lo dicono chiaramente: vaccini inducono produzione di questa proteina – Australia, nuovi casi di trombosi dopo vaccinazione Astrazeneca – Lombardia apre dal 2 giugno alla vaccinazione dei sedicenni, negli Usa partite le iniezioni della fascia 12-15 anni - Escalation di guerra in Medio Oriente, Moni Ovadia si schiera ancora dalla parte dei palestinesi – Bolzano, la protesta dei genitori scalzi contro l’obbligo dei tamponi a scuola - 18 scienziati su Science: “virus potrebbe essere fuoriuscito dal laboratorio di Wuhan” – Firenze, ritirata la licenza ad uno dei ristoranti di Tito: “nessuno riuscirà a fermarmi” – Rai, polemiche per un servizio sugli insetti come cibo in cui si critica l’indirizzo dell’Unione Europea – Fisco, raffica di avvisi in arrivo ma non certo ai grandi colossi: destinatari le piccole imprese e gli autonomi – L’allarme per il prezzo delle materie prime: problemi di approvvigionamento dei prodotti in arrivo? - Esperimento sui topi, comportamenti indotti a distanza in modalità wireless