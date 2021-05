Tso Fano, Valerio è tornato a casa - Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 10 maggio 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Tso a Fano, Valerio è tornato a casa – Una grande folla sabato scorso per manifestare a Rosanna ed alla sua torteria – Biella, infarto per un 71enne dopo il vaccino Pfizer - Treviso, 91enne muore nel parcheggio dopo la seconda dose del vaccino Pfizer - Giocatore di basket della Corner Canyon High School in ospedale con coauguli di sangue nel cervello dopo il vaccino – Rapporto di 57 studiosi mette in guardia su efficacia e sicurezza dei nuovi vaccini - Sei dosi di vaccino per errore ad una tirocinante – Astrazeneca, Ue non rinnova i contratti: in Lombardia l’hanno rifiutato in 7mila – Usa, solo un terzo dei genitori vaccinerebbe i propri figli - Il caso Seychelles che imbarazza la narrativa vaccinista – Germania, alcuni diritti costituzionali rischiano di essere subordinati allo status vaccinale delle famiglie - Dott. Bellavite: “vaccinazione bambini non supportata dal punto di vista scientifico” – La radiazione si abbatte anche su Dario Miedico – La Spezia, infermiere sospeso per tre giorni dopo posizioni critiche sui vaccini - Galli ammette: “con questo vaccino non si raggiunge immunità di gregge” – Cure domiciliari, successo per la manifestazione in Piazza del Popolo a Roma - Folla umana a Chivasso per manifestare solidarietà a Rosanna