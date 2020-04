Coronavirus. All’84% degli americani il virus ha rovinato la vita.

‘8 americani su 10 sono convinti che le linee guide del Governo che li hanno obbligati allo ‘shelter-in-place ( stare nascosti, in casa) siano giuste per tenere sotto controllo l’epidemia da Coronavirus’ è quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Kaiser Family Foundation.

Il sondaggio è stato condotto nella settimana dal 15 al 20 aprile su un campione di 1200 adulti.

E la stessa percentuale conferma di poter seguire queste restrizioni almeno per un mese e un terzo si spinge a dire che potrebbe resistere ancora per sei mesi. Mentre il 14% potrebbe resistere meno che un mese e solo il 3% non intende accettare nemmeno un giorno.

Soltanto il 20% degli intervistati considera le misure non solo inutili ma anche controproducenti.

Nel sondaggio vi sono anche interessanti risultati di tipo politico.

La maggior parte dei gruppi politici sono solidali con le misure di emergenza ma il ‘sentiment’ più forte è tra i democratici( oltre il 94% sono favorevoli), gli indipendenti per l’84% e solo il 61% dei repubblicani sostiene di fatto le guide lines dell’Amministrazione di Donald Trump.

Lo sviluppo dell’epidemia, con 850000 contagi e 47000 vittime, ha anche fatto rispondere in maniera diversa al quesito se ‘il peggio era alle spalle’.

Più pessimisti democratici ed indipendenti. Con un 64% e un 56% i due gruppi politici sono convinti che il peggio debba ancora venire mentre solo il 39% dei repubblicani conferma la visione pessimistica.

Preoccupante invece che l’84% degli americani abbia dichiarato che il virus gli ha rovinato la vita.

La maggior parte degli americani si è autopromossa per quanto riguarda l’attenzione alle norme di social distancing seguite nelle ultime due settimane.Il 53% si è promosso a pieni voti con una A mentre critica il comportamento dei vicini. Per il 35% considera il loro comportamento da serie B.

