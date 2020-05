Coronavirus, Ibra torna in Italia. Dalla Svezia una notizia fa paura al Milan

Zlatan Ibrahimovic torna in italia e lunedì pomeriggio arriverà a Milano con un volo privato da Stoccolma, preparandosi poi alla terza vita da milanista. Il tutto dopo aver lasciato il Paese per tornare in Svezia allo scoppio del coronavirus: con 4 reti in 10 partite e un impatto che solo i grandi campioni sono in grado di garantire. Prima di tornare ad allenarsi, però, lo svedese dovrà rimanere in quarantena per 14 giorni, tornando a disposizione di Pioli solo il 25 maggio.

La notizia che fa tremare il Milan

Intanto l'Hammarby, club svedese di cui Ibrahimovic è socio e con cui si è allenato durante i giorni trascorsi a Stoccolma, lo chiama per un futuro ancora insieme: "Ibra da noi? È probabile, penso di sì – ha detto il d.s. Jesper Jansson all'Expressen –. Ma solo Zlatan lo sa. Al momento lui non ha detto niente sull'argomento, e io non devo di certo dirgli che lo vogliamo qua. Ma ho capito com'è fatto, non dirà nulla fino a quando non sarà sicuro al cento per cento".