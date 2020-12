Calabria, primo paziente Covid arriva all'ospedale da campo di Cosenza. VIDEO

E' arrivato nella notte il primo paziente Covid all'ospedale da campo di Cosenza, allestito dalle forze armate. Intanto continua la polemica in Calabria intorno al ruolo di Gino Strada. "Arriva in Calabria per dare una mano alla protezione civile per gli ospedali da Campo, quello di Crotone in particolare. Questo e' il compito che gli e' stato assegnato, il resto lo lasci fare a chi ha la competenza", ha dichiarato il presidente facente funzioni della regione Calabria Nino' Spirli' intervenuto a "Oggi e' un altro giorno" su Rai1 a proposito dell'ospedale "Vittorio Cosentino" di Cariati, in provincia di Cosenza, chiuso seppur attrezzato all'interno. Di questa struttura ha parlato anche Strada che si e' detto disposto a riaprire "Dell'organizzazione sanitaria si deve occupare il Commisario, il prefetto Guido Longo, con il quale c'e' un'ottima intesa. Il resto e' slogan, la Calabria ha bisogno di concretezza. All'ospedale di Cariati, come in altri, dovevano mandare il personale 10 anni fa.

Altre strutture sono state allestite in Meridione. A Barletta per esempio, la prima paziente Covid nell'ospedale da campo allestito, è arrivata lunedi' scorso. Altri due sono stati ricoverati ieri e altri ne arriveranno in giornata. Si tratta dei primi degenti positivi al coronavirus che ora occupano tre posti letto della Medicina covid dell'ospedale da campo gestito dagli uomini della brigata "San Marco". A curarli ci sono 8 medici e 12 infermieri della Marina militare italiana. Sono stati creati 10 posti letto di Terapia intensiva, altrettanti di sub intensiva e di Area medica che alleggeriscono il carico delle strutture ospedaliere. La postazione nasce DA un accordo tra Asl Bat, ministero degli Affari regionali, Regione Puglia e Protezione civile.