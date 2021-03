Campagna vaccini, Lombardia nel caos: saltano gli sms per gli appuntamenti

Campagna vaccini: è caos in Lombardia

Scoppia il caos in Lombardia per la prenotazione dei vaccini. Dopo aver fatto richiesta sul portale di Regione Lombardia, a molti anziani e insegnanti non arriva il messaggio di conferma con i dettagli dell’appuntamento, per poi ritrovarsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico con gli estremi della prenotazione. Il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Gregorio Mammì, spiega che “la scoperta è avvenuta per caso da parte di alcuni insegnanti che allarmati hanno avvisato i dirigenti scolastici. Si scopre così, dopo un tam tam di notizie, che ad alcuni insegnanti è stato fissato l'appuntamento per lunedì, ma non ne sapevano nulla".

Il problema– rimarca Mammì– è che per accedere al Fascicolo Sanitario ci vuole lo Spid (identità digitale), o la Carta d'identità elettronica, che molti insegnanti non hanno. Il risultato di tutto ciò: appuntamenti saltati, personale nel panico e disagio collettivo. Linee guida uniche e chiare, questo serve per aiutare i cittadini e i lavoratori. La polemica sicuramente non aiuta ma non è possibile ricevere ogni giorno segnalazioni di cattiva gestione ed organizzazione dell'unico strumento che abbiamo per salvare l'intero stato sociale ed economico.