Coronavirus, Conte: "Niente polizia a casa ma prudenza per evitare lockdown"

"Le misure del nuovo dpcm ci consentiranno di affrontare questa nuova fase della pandemia. La curva epidemiologica sta risalendo. L'Italia è in condizione migliore di altri paesi ma non si può permettere nessuna distrazione. Non possiamo abbassare il livello di attenzione". Il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa spiega le nuove misure anti coronavirus e chiede "sacrifici" per evitare un "nuovo lockdown".

Covid: Conte, no presupposti per didattica a distanza

"Incrociando le dita diciamo che nella scuola le cose stanno andando abbastanza bene. L'evoluzione peggiore è segnata nell'ambito delle relazioni familiari e amicali. Non ci sono i presupposti per la didattica a distanza", ha detto Conte. "Per la scuola abbiamo fatto tanti sacrifici per consentire ai ragazzi di tornare a scuola in sicurezza. Abbiamo pensato che la scuola debba essere un asset privilegiato da tutelare e continueremo a farlo".

Conte: "Niente polizia nelle case ma bisogna monitorare"

"Non manderemo le forze di polizia nelle abitazioni private, però dobbiamo assumere comportamenti prudenti per gestire la fase", ha detto Conte. "Dobbiamo migliorare i comportamenti anche in abitazioni private, l'evoluzione della curva si è innalzata soprattutto per dinamiche in ambito famigliare e amicale. Dobbiamo indossare mascherine se ci si avvicina a persone fragili, se si ricevono ospiti e vi invitiamo a limitare il numero di ospiti non più di sei e di non svolgere feste e party in casa, sono situazioni di insidie pericolose".

Le nuove restrizioni per i locali

"I locali chiuderanno alle 24: dalle 21 si potrà solo consumare ai tavoli e non si potrà più consumare fuori per evitare assembramenti. Discoteche e sale da ballo il governo non le ha mai aperte: resteranno chiuse. Nei locali pubblici non saranno più consentite feste a meno che non siano connesse a cerimonie come matrimoni o battesimi e anche in questi casi con il limite di trenta partecipanti".

CONTE, 'EVITARE ECONOMIA VADA A ROTOLI, MISURE ADEGUATE E PROPORZIONATE'

"Noi abbiamo il dovere prioritario di tutelare la vita e la salute dei cittadini oltre a evitare che l'economia vada a rotoli. Le nostre misure sono nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità".

CONTE: SITUAZIONE TPL CRITICA, INVESTIREMO PER GARANTIRE SICUREZZA

Quella del trasporto pubblico locale "e' una situazione critica perche' come documentato anche nei giorni scorsi al di la' dei tanti sforzi e' quasi inevitabile che si verifichino affollamenti. Dobbiamo evitarli". Lo dice il premier. "Dobbiamo investire per quanto possibile - aggiunge - in modo che le persone che sono costrette a prendere i mezzi pubblici possano farlo in condizioni di assoluta sicurezza".