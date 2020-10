Coronavirus, Crisanti: "Cts privo delle migliori menti". E Arcuri attacca...

Coronavirus, Crisanti: "In Cts mancano migliori menti italiane"

"C'è un problema di Cts non tanto nella composizione, quanto nell'assenza. Possibile che in un comitato tecnico non ci siano le migliori menti delle università italiane?", sottolinea Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare della Università di Padova a di Mezz'ora in più rispondendo a come mai non sia mai stato chiamato nel Cts.

Esiste un "caso Crisanti"?

"Sileri aveva proposto persone e esperienze da portare dentro per vedere se e come misure proposte fossero migliorabili. E' stato ignorato" Andrea #Crisanti #mezzorainpiu @RaiTre pic.twitter.com/4GbADIBuUy — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) October 11, 2020

Coronavirus, Crisanti: "300-400 mila tamponi cosa realistica in 2 mesi"

"In assenza di vaccino e di terapia l'unico modo efficace per spegnere la trasmissione è quello di fare il test a tutte le persone coinvolte nell'interazione sociale della persona ammalata". E' la valutazione di Andrea Crisanti. Infatti per il direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare "fare 300-400 mila tamponi è ancora una cosa realistica se si fa l'investimento giusto, nel giro di due o tre mesi si può arrivare a questa capacità".

Coronavirus, Arcuri: 5 mln di test rapidi antigenici disponibili in 7/10 giorni

Arcuri, interventuo anche lui a Mezz'ora in più dopo Crisanti, ha tenuto a precisare - annunciando l'acquisizione di nuovi test rapidi - che "Crisanti dovrebbe informarsi meglio" sui dati del tracciamento del governo. Parole scontrose del commissario che forse si è sentito toccato indirettamente dalle valutazioni sul Cts di Crisanti, comitato scientifico di cui Arcuri è figura di "affiancamento" e non è membro diretto.

"Ieri abbiamo chiuso la gara per acquisire 5 milioni di test rapidi antigenici". Così il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri anche lui ospite dell'Annunziata. "Sono 39 le imprese che hanno risposto alla richiesta di offerta, abbiamo oltre 100 mln di test antigenici potenzialmente in posizione di essere acquisiti", ha aggiunto. "Ci servirà una settimana/dieci giorni e li acquisiremo".

"Oggi non ci sono le condizioni per tornare al lockdown, c'e' bisogno di prendere tutti coscienza e farci carico di un necessario incremento di responsabilità", ha assicurato il Commissario. "Il 31 marzo c'erano in terapia intensiva 4.023 pazienti, ieri 10 ottobre ce n'erano 390". E' "il segno - sottolinea - della risposta che il sistema ha dato rispetto all'epidemia e negarla vuol dire che si e' poco informati".