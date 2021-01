Coronavirus, dati di oggi 9 gennaio: quasi 20mila casi e 483 vittime

CORONAVIRUS: 19.978 NUOVI CASI E 172.119 TAMPONI, 483 I MORTI

Sono 19.978 i nuovi casi di coronavirus rilevati su 172.119 tamponi eseguiti e 483 i morti in 24 ore. E' quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio. In totale dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 2.257.866 persone e ne sono morte 78.394.

Sono 17.040 i dimessi/guariti in 24 ore che portano il totale delle persone che dall'inizio dell'emergenza hanno superato il virus a 1.606.630. Calano di 2.453 gli attualmente positivi, ovvero le persone con covid-19 in carico al sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 572.842 le persone positive al Sars Cov2.

CORONAVIRUS, VENETO REGIONE CON PIU' NUOVI CASI POI LOMBARDIA E SICILIA

La regione con il maggior numero di nuovi casi e' il Veneto (3.100) seguita da Lombardia (2.506), Sicilia (1.839), Emilia-Romagna (1.790) e Lazio (1.543)

CORONAVIRUS: -53 RICOVERATI CON SINTOMI, IN TOTALE 23.260

Diminuiscono i ricoverati con sintomi: oggi nei reparti ospedalieri ci sono 53 pazienti in meno di ieri, in totale sono 23.260. E' quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute sulla situazione del contagio da coronavirus. I ricoverati in terapia intensiva sono 6 in più di ieri. In totale i pazienti in rianimazione sono 2.593.

CORONAVIRUS: TASSO POSITIVITA' ALL'11,6%

Il tasso di positività è all'11,6% (-0,9%) secondo quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono infatti 19.978 i nuovi casi a fronte di 172.119 tanponi eseguiti.