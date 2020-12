Coronavirus dati 8 dicembre: 14.842 casi, 634 morti. Tasso di positività: 9,9%

Sono 14.842 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi secondo i dati diffusi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 632 morti che portano il totale a 61.240 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Da ieri sono stati eseguiti 149.232 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.345, con un calo di 37 unità. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 9,9%, in netto calo rispetto a ieri (era del 12,3%). Le regioni con il maggior numero di contagi sono Veneto (3.145), Lombardia (1.656) , Emilia-Romagna (1.624) e Lazio (1.501).