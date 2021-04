Coronavirus, la Spagna allenta l'obbligo di mascherina all'aperto

L'obbligo di mascherina ovunque all'aperto in Spagna era entrato in vigore con una nuova legge solo settimana scorsa, ma ora il ministero della Salute ha approvato delle eccezioni: quando si fa il bagno al mare o in piscina e quando si fa attività fisica da soli all’aperto sarà possibile evitare la mascherina. L'obbligo riguardava tutte le attività, anche con distanza interpersonale superiore a 1,5 metri, ma in una conferenza stampa, la ministra della Sanità Carolina Darias ha spiegato quali sono le attività "compatibili" e "non compatibili" con l’uso della mascherina.