Coronavirus, mezza Italia da venerdì torna arancione. Campania, nuova variante

Il Coronavirus fa paura. In tutta Italia la situazione della pandemia è tornata preoccupante, complici le varianti, che rendono l'infezione ancora più acuta, con un tasso di mortalità potenziale superiore del 20-30%. Negli ospedali c'è allerta, specie nei reparti di terapia intensiva, che in alcune zone tornano ad essere sotto pressione. Resta drammatico il numero dei morti. Ecco perché - si legge sul Corriere della Sera - si studia una nuova stretta che preveda chiusure mirate nelle aree maggiormente colpite in modo da allontanare il rischio di un lockdown nazionale, proprio come accaduto in Germania. Nelle zone rosse scuole, negozi e locali pubblici dovranno interrompere le attività per limitare al massimo la circolazione delle persone. E già venerdì sei regioni potrebbero avere un Rt superiore all’ 1, finendo così in fascia arancione, altre potrebbero essere classificate in rosso.

Il monitoraggio di venerdì prossimo - prosegue il Corriere - servirà da bussola per le nuove scelte del governo. Rischiano di passare in fascia arancione ben sei Regioni che la scorsa settimana avevano un Rt prossimo all’1. Oltre alla Lombardia e al Lazio ci sono l’Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, le Marche e il Piemonte. Si aggiungerebbero all’Abruzzo, la Basilicata, la Liguria, il Molise, l’Umbria e la provincia di Trento.

Ieri l’Istituto Pascale e l’Università Federico II di Napoli hanno scoperto «una variante di cui al momento non si conoscono il potere di infezione, né altre sue caratteristiche. Si chiama B.1.525, e finora ne sono stati individuati soltanto 32 casi in Gran Bretagna, e pochi casi anche in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. Mai finora in Italia».Il primo contagiato è un professionista appena rientrato dall’Africa.