Coronavirus, Pregliasco: "Natale da non sbagliare. Terza ondata a febbraio"

L'emergenza Coronavirus continua a tenere in ostaggio il Paese. Il numero dei contagiati in Italia resta altissimo, ormai è positivo 1 cittadino su 60. La situazione negli ospedali è il dato più allarmante, reparti pieni e terapie intensive al collasso. Il virologo Fabrizio Pregliasco, mette tutti in guardia. Adesso bisogna organizzarsi per la terza ondata, che arriverà a febbraio. Il lockdown generale - spiega il virologo al Giornale - sarebbe sicuramente una misura più opportuna dal punto di vista dell’efficacia, ma in questo momento per il nostro Paese sarebbe insostenibile. In questo momento l’ideale è aspettare di capire che in che modo evolva la situazione. Bisogna spettare i risultati delle nuove misure e valutarne i segnali. Il rischio è che la politica sia tentata di sdrammatizzare la situazione, come successo in estate, per rilanciare l’economia. Questo non deve assolutamente succedere in vista del Natale".

"In caso il Dpcm non si rivelasse efficace, a quel punto bisognerebbe necessariamente arrivare al lockdown generale. Se non dovessero arrivare risultati in termini di riduzione della curva dei contagi, - prosegue Pregliasco - le misure più dure non potranno essere posticipate ulteriormente. Dividere il Paese in fasce è stato più che altro un compromesso. Una mediazione fra i bisogni sanitari e quelli economici e sociali. È stato necessario valutare la sostenibilità del sistema Paese rispetto a un lockdown che avrebbe più efficacia dal punto di vista epidemiologico, ma che sarebbe difficile da gestire dal punto di vista sociale".