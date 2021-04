Covid, la positvità scende a 4,1% ma ancora 390 morti

Sono 12.074 i casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia, contro gli 8.864 di ieri, ma con 294.045 tamponi, ben 148mila in più. Tanto che il tasso di positività scende dal 6% al 4,1%. In aumento invece i decessi, 390 oggi (ieri 316), per un totale di 117.633 vittime da inizio epidemia. Ancora in netto calo i ricoveri, con le terapie intensive che segnano -93 (ieri -67) con 182 ingressi giornalieri, e scendono a 3.151 in totale, mentre i ricoveri ordinari sono 487 in meno (ieri +94), 23.255 in tutto. Questi i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute.