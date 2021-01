Covid, 14.245 nuovi casi e 347 morti. Oltre 75mila vittime, tasso al 13,8%

Sono stati 102.974 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Lo rende noto il quotidiano bollettino di aggiornamento del Ministero della Salute. Il cosiddetto "tasso di positività" è del 13,8%. Ieri i tamponi effettuati erano stati 67.174 tamponi. Il tasso di contagio, calcolato misurando il numero di nuovi positivi rispetto all'aumento di tamponi realizzati rispetto al giorno prima, i cui risultati, in realtà, sono spalmati su più giorni, era ieri di 17,6%.



Con altre 347 decessi Covid l'Italia supera la soglia delle 75mila vittime da inizio pandemia: il totale odierno è di 75.332. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.



Covid: Battiston, indice Rt 0,99 a livello nazionale - E' oggi pari a 0,99 in Italia l'indice Rt, che indica quante persone possono essere contagiate da un individuo che ha l'infezione. Lo indicano i calcoli del fisico Roberto Battiston, dell'Universita' di Trento, un risultato simile a quello fornito dall'Istituto Superiore di Sanita' (Iss). "L'individuazione delle zone rosse, gialle e arancioni parte dal valore dell'indice Rt, ma non considera il grado di sviluppo dell'epidemia sul territorio", osserva Battiston. "Va invece inclusa nella valutazione la quantita' dei casi positivi nella regione perche' sono i due valori insieme che determinano quanto rapidamente puo' ripartire l'epidemia con il rischio di saturare il sistema sanitario territoriale".