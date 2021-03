Covid: 17.083 nuovi contagi con 335mila tamponi e 343 decessi

Sono 17.083 i nuovi contagi da Covid-19 in risalita di circa 4mila unita' con 335mila tamponi (+65mila). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 343 decessi (+97) e un tasso di positivita' al 5,1% (-2,6 punti percentuali). In Lombardia sono stati rilevati 3.762 casi, in Campania 2.046 e in Emilia Romagna 2.040. Gli attualmente positivi sono 430.996 (+6.663) con una risalita dei ricoveri sia nei reparti ordinari (19.570, +458) che in terapia intensiva (2.327, +38). Restano in isolamento domiciliare poco meno di 410mila pazienti mentre sono 10.057 le persone guarite.