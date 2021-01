Vaccino Covid-19, teoria choc del rabbino: "Non fatelo, si diventa gay"

In Israele un rabbino ha invitato i fedeli a non vaccinarsi contro il Covid-19 perché li renderebbe omosessuali

La pandemia globale di Coronavirus è un'evento che non ha precedenti nella storia dell'umanità e quindi non deve sorprendere che alcuni per affrontare questa minaccia del tutto inedita si lascino sedurre da teorie complottiste che non hanno nessun riscontro nella realtà. Tra ipotesi più fantasiose riguardo il Covid-19 c'è quella espressa in Israele dal rabbino Daniel Asor, che ha invitato i suoi fedeli a non vaccinarsi perché la cura li trasformerebbe in omosessuali.

Il rabbino Asor: "Vaccino Covid? E' lo strumento per instaurare il nuovo ordine mondiale e vi renderà gay"

La teoria del rabbino ha molti in punti in comune con quella di QAnon. Il vaccino contro il Covid-19 sarebbe lo strumento con cui un'èlite globale, di cui fanno parte massoni, illuminati e l'immancabile Bill Gates, imporrà un "nuovo ordine mondiale". La cura avrebbe scopo di ridurre la popolazione mondiale rendendone buona parte omosessuale. Questa parte si rifà ad alcune dichiarazioni di Gates sul fatto che le risorse naturali non sono sufficienti a sostenere la crescita della popolazione mondiale e che dovrebbe quindi ridursi del 20% per ottenere un equilibrio tra uomo e natura. Il fondatore di Microsoft, inoltre, aveva in tempi non sospetti preventivato l'arrivo di un virus sconosciuto che avrebbe potuto mettere in ginocchio il sistema sanitario mondiale.

Asor afferma che il vaccino si basa su "substrati embrionali" che porterebbero a sviluppare tendenze omosessuali nelle persone a cui viene somministrato. Ovviamente nessuna di queste affermazioni è stata verificata scientificamente. Le parole di Asor sul legame tra omosessualità e vaccino contro il Covid-19 hanno suscitato lo sdegno degli ambienti LGBT.