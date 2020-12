Covid, è asintomatica e sta bene la donna italiana con la “variante inglese”

La donna di Roma risultata positiva alla variante inglese del coronavirus è asintomatica e sta bene, non si trova in ospedale ricoverata ma in isolamento nella propria abitazione insieme al compagno, anche lui positivo. L’uomo, inglese, era rientrato alcuni giorni fa dal Regno Unito, ma c’è ancora la conferma che anche il suo virus appartenga al ceppo mutato.

Intanto gli scienziati continuano a studiare questa mutazione, mentre gli esperti sono concordi nel rassicurare tutti che è normale che i virus mutino, a volte con “successo” altre volte no, e infatti anche altre varianti del Covi-19 sono state segnalate in passato per poi sparire. L’efficacia del vaccino, inoltre, non è finora messa in discussione, come confermano Locatelli (Cts) e Stefaneli (Iss) qui.

Covid, a Bari un altro caso sospetto della variante inglese

A Bari, nel frattempo, si sta verificando la possibilità che, nei giorni scorsi, sia arrivato un caso di Covid nella variante inglese. La notizia è riportata da Repubblica. L’Asl, contatta dall'AGI, ha confermato di avere effettuato il tampone a una 25enne, arrivata la settimana scorsa da Londra, e l’esito è stato positivo. Stando a quanto ricostruito, la giovane aveva effettuato un tampone prima di partire dal Regno Unito ma ha affermato di non avere aspettato l’esito. Arrivata all’aeroporto di Bari giovedì, è stata sottoposta ai controlli di rito, dai quali è risultato che aveva la febbre, quindi è stata sottoposta al tampone e poi messa in isolamento. Il risultato è arrivato nella giornata di domenica ed è positivo. Nelle prossime ore, il campione sarà analizzato dall’istituto di zooprofilassi di Putignano, per verificare se si tratti della variante inglese. Si valuta anche l’opportunità di effettuare un’indagine epidemiologica sugli altri passeggeri.