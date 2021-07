Covid, bimba di 11 anni con variante Delta morta in ospedale a Palermo

Una bimba di 11 anni è morta a Palermo all'ospedale Giovanni Di Cristina positiva alla variante Delta: affetta da una malattia metabolica rara, era da giorni ricoverata in terapia intensiva

"E' stata infettata dalla sorella, tornata da una vacanza in Spagna, nessuno in famiglia è vaccinato perché no-vax", aveva riferito il presidente della regione Musumeci sul caso. La bambina da quando aveva circa un anno d'età era in cura presso il reparto pediatrico del Giovanni Di Cristina per la sua patologia. Due settimane fa il ricovero per le gravi condizioni dopo l'infezione da sars-cov-2, in breve tempo peggiorate. Musumeci appresa la notizia della morte della piccola ha dichiarato: "Sono vicino, come padre e come presidente, alla famiglia della piccola, che vive il dolore più grande. Ogni qualvolta il covid spegne una vita, è una sconfitta per tutti. E non c’è consolazione, da parte nostra, nella consapevolezza di aver fatto tutto quanto nelle nostre possibilità per evitarlo. Solo il buon Dio potrà dare la forza necessaria ai genitori per andare avanti. Oggi è momento di silenzio e di dolore".