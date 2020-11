Covid, così il mondo debellò il virus nel 1918: "Mascherina o vai in carcere"

L'influenza spagnola (coronavirus H1N1) fu una pandemia influenzale altamente mortale, che fra il 1918 e il 1920 uccise decine di milioni di persone nel mondo. Arrivò a contagiare circa 500 milioni di persone in tutto il mondo, inclusi alcuni abitanti di remote isole dell'Oceano Pacifico e del Mar Glaciale Artico, provocando il decesso di 50 milioni di persone su una popolazione mondiale di circa 2 miliardi. Ha causato più vittime della terribile peste nera del XIV secolo.

Arrivò nei primi mesi del 1918 e dopo mascherine e isolamenti, si placò nei mesi estivi. Poi a settembre del 1918 la seconda ondata fu ancora più devastante della prima. Anche allora, e parliamo di 100 anni fa, sorsero piccoli gruppi, specialmente in Europa, di Negazionisti e di disobbedienti, di facinorosi e di decerebrati del: "e ma io non respiro con la mascherina", e allora non c'erano Governi che fornivano mascherine chirurgiche a prezzo calmierato, non c'erano FP2,3,4: c'erano soltanto mascherine fatte in casa, foullard, fazzoletti, ma soprattutto c'era la popolazione che aveva capito che comportarsi da stupidi era pericoloso per tutti.

Specialmente in America la Polizia non aveva mezze misure: chi non indossava la mascherina, o chi si riuniva in assembramenti, veniva arrestato, e non c'erano manifestazioni di centri sociali che si opponevano alle forze dell'ordine tirando sassi e bombe Molotov. Le persone avevano capito che la sola salvezza era nel comportarsi con attenzione, responsabilità e giudizio.

La storia ci ha insegnato qualcosa: la pandemia fu debellata senza vaccino e solo grazie al comportamento responsabile delle persone. Oggi invece si dissente su tutto, si dubita ancora che il Virus esista, ma soprattutto non si comprende lo sforzo dei Governi che più di quello che stanno facendo non possono fare. E' inutile protestare contro le chiusure; è inutile dire: "io non metto la mascherina o io non osservo il coprifuoco e le regole di distanziamento perchè limitano la mia libertà". Non solo è inutile, ma è dannoso e pericoloso per tutti. Cento anni fa, rispetto ad oggi, eravamo la preistoria, eppure il senso di responsabilità delle persone era più forte e più coeso.

"Metti la mascherina o vai in prigione": oggi aiuterebbe moltissimo, permetterebbe di porre fine molto prima a questa seconda ondata del Covid, perchè a differenza di 100 anni fa oggi siamo più forti, più progrediti, più attrezzati; abbiamo strutture Ospedaliere e Presidi Medici all'avanguardia. Abbiamo case con il riscaldamento, la televisione, Internet, gli Smartphone; siamo più protetti e soprattutto in grado di affrontare ogni evenienza. Ci manca soltanto quel senso di responsabilità che invece cento anni fa le persone avevano, anche se non possedevano quasi niente. Ma avevano rispetto per la vita e quell'educazione civica che oggi non abbiamo più.