Covid, 71.947 casi e 57 morti. Positività sale al 27,4%

Per la prima volta dal 14 maggio scorso si è superata la barriera del milione di attualmente positivi: 1.009.943



Continua a salire la curva epidemica in Italia. Sono 71.947 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro gli 84.700 di ieri ma con 262.557 tamponi processati contro i 325.588 della giornata scorsa con un tasso di positivita' che sale dunque dal 26 al 27,4%. Per la prima volta dal 14 maggio scorso inoltre si e' superata la barriera del milione di attualmente positivi: 1.009.943.



I decessi sono 57 (ieri 63). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale cosi' a 168.545. In aumento le ospedalizzazioni: 16 in piu' le terapie intensive che diventano cosi' 291 in tutto con 40 ingressi del giorno. E 177 in piu' sono i ricoveri ordinari per un totale di 7.212, il 19mo giorno consecutivo di crescita. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.