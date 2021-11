Covid, Figliuolo: "Subito terza dose contro pandemia dei non vaccinati"

Covid, Figliuolo guarda alla "pandemia dei non vaccinati" degli altri Paesi e incalza sulla terza dose: "Quanto sta avvenendo in alcuni paesi indica con forza la necessità di incrementare il ritmo"

Il Commissario generale per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo sottolinea anche che occore senza sosta "proseguire con il completamento dei cicli primari". Nella stessa circolare chiede alle Regioni di "rinforzare l'opera di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione" anti Covid.

Terza dose solo a over 60, sanitari e fragili

Ad oggi "le autorità sanitarie hanno fornito indicazioni sulla somministrazione delle dosi 'booster' secondo il solo criterio anagrafico", vale a dire gli over 60, "eccetto il personale sanitario e i soggetti con elevata fragilità e i soggetti vaccinati con prodotto monodose. Pertanto, al momento non sono previste somministrazioni per ulteriori potenziali gruppi target (ad es. comparto scolastico, sicurezza, difesa), salvo eventuali future raccomandazioni da parte delle competenti autorità sanitarie", si legge nella circolare.

LEGGI ANCHE

(Segue)