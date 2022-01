Covid, Zitromax finito in tutta Italia: antibiotico più usato per la malattia

Covid, finito l'antibiotico piu' usato per la malattia: in Italia scarseggia la molecola per lo Zitromax e il generico

Da giorni non si trova piu' nelle farmacie italiane l'antibiotico piu' utilizzato per i malati di Covid sia a casa che in ospedale, lo Zitromax e il generico. A mancare, riporta l'Ansa, sarebbe la molecola necessaria per la produzione del farmaco che viene prescritto in associazione con antiinfiammatori. La difficolta' nel reperimento del medicinale e' dovuta all'enorme utilizzo negli ultimi 2 mesi legato all'aumento dei contagi e probabilmente - spiegano le stesse fonti - all'accaparramento anche da parte di chi non ha contratto la malattia ma ha timore del contagio.

L'antibiotico Zitromax ed il generico sono usati nella terapia contro il Covid in seguito a diversi studi scientifici che ne hanno dimostrato la efficacia sia per contrastare eventuale complicanze nei malati dovute a batteri, sia con valenza di immuno modulante contro il virus Sars-Cov2. Secondo quanto si apprende, della carenza del medicinale sara' interessata l'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco. Tra le possibilta' anche l'indicazione ad un utilizzo di un'altra famiglia di antibiotici al posto di quello mancante.

Covid, Bassetti: "Fermare la follia delle cure dettate dai social"

Lo Zitromax "non solo non è un farmaco anti-Covid perché è un antibiotico, ma non serve a nulla nel trattamento contro il coronavirus. Gli antibiotici vanno usati in meno nell'1% dei casi totali di Covid. Oggi invece la gente si prende lo Zitromax con cure declinate dai social. Prenditi lo Zitromax, fatti un tampone o prendi un po' di lattoferrina. C'è una confusione totale e troppo allarmismo. Serve mettere un punto e fermare questa deriva: i medici devono tornare a fare il loro lavoro e le persone devono seguirli". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova, commentando l'allarme per la mancanza del medicinale nelle farmacie.

Covid, Burioni: "Carenza Zitromax? Rientra nelle linee guida per la cura"

La notizia che nelle "nelle farmacie scarseggia l'antibiotico usato per curare Covid-19" è stata commentata anche dal virologo Roberto Burioni. "Il fatto che scarseggi un farmaco che non rientra nelle linee guida per la terapia di Covid spiega bene la nostra situazione", twitta il docente dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano.