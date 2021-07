Covid, focolaio a Stromboli. Paura boom di contagi per la movida estiva

Un tempo era un'isola Covid-free, ora invece è sede di un focolaio. Stromboli ora ha paura, con una famiglia positiva che ha portato a una forte diffusione dei contagi. La paura è palpabile nelle Eolie e in particolare a Stromboli, dove tutto è cominciato sabato scorso con l'arrivo di una turista, che qualche giorno dopo e' risultata positiva al Covid 19. In una settimana i contagi sono saliti a 14. Colpiti dal virus anche quattro camerieri di un ristorante, chiuso per precauzione.

La paura dei contagi si sposta dalle città ai luoghi di vacanza

Ma la situazione è generale, con la paura di una risalita dei ciontagi che si sposta dalla città alle localita' delle vacanze, soprattutto le mete piu' gettonate del turismo giovanile scenario della movida estiva. Timori che in alcuni casi sembrano giustificati dai numeri. Da sempre una calamita per i giovanissimi in cerca di divertimento, Rimini contende ora a Bologna il primato dei nuovi casi di contagio nell'intera Emilia Romagna (90 rispetto ai 104 del capoluogo, ma sabato era al primo posto con 81 contagiati). Ed è l'unica provincia della regione a registrare un nuovo ingresso in terapia intensiva.

Fanno pensare anche i dati sulla pandemia in Puglia, con la provincia di Lecce, che comprende le principali localita' del Salento, in testa ai contagi: 72 i nuovi , mentre Bari che e' seconda ne ha 43.