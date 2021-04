Covid, Giappone in stato d'emergenza: Tokyo in lockdown

Il governo giapponese si prepara a dichiarare lo stato di emergenza ancora una volta a Tokyo e in altri tre dipartimenti, tre mesi prima dell'inizio dei Giochi Olimpici in programma nella capitale giapponese, di fronte a un forte aumento locale del coronavirus. Le misure saranno più rigorose del precedente stato di emergenza imposto in alcune parti del Paese a gennaio, pur restando molto più leggere rispetto ai blocchi decretati in altre parti del mondo per più di un anno. "Abbiamo un forte senso di crisi - ha detto venerdì il ministro giapponese incaricato della lotta contro il virus, Yasutoshi Nishimura. "Non saremo in grado di contenere le varianti che hanno potenti capacità infettive, a meno che non adottiamo misure più forti di quelle adottate finora", ha aggiunto il ministro.

Nel corso della giornata è prevista la dichiarazione ufficiale. La misura inizialmente interesserà Tokyo e tre dipartimenti nell'ovest del Paese: Osaka, Kyoto e Hyogo. Gli stabilimenti che servono alcolici (ristoranti, bar, karaoke) dovranno chiudere i battenti da questa domenica fino all'11 maggio compreso, così come i centri commerciali e i grandi magazzini. Secondo i media locali, le misure, che coincideranno con le festività della "Golden Week", periodo dell'anno in cui i giapponesi viaggiano solitamente molto, potrebbero comportare la sospensione di alcune linee di treni e autobus per limitare la mobilità.

È probabile che anche le autorità dei dipartimenti competenti vietino l'accesso degli spettatori agli eventi sportivi, ma i funzionari hanno insistito sul fatto che le misure di emergenza non influenzeranno lo svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo.