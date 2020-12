Covid, i dati di domenica 20 dicembre: 15.104 positivi, 352 vittime (in calo)

Nuovi casi di Covid in diminuzione in Italia: secondo quanto comunicato dal ministero della Salute sono 15.104 i positivi al tampone per il coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 352. Ieri i contagi erano stati 16.308 a fronte dei 17.992 di venerdì. Le vittime di sabato erano state 553 (674 venerdì), per un totale di 68.799.

Sono 137.420 i tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo di quasi 40 mila rispetto ai 176.185 di ieri. Il tasso di positivita' e' dell'11%, in aumento dell'1,8% rispetto al 9,2% di ieri.