Covid, in Germania 487 morti in 24h: record da inizio pandemia

Covid, in Germania 487 morti in 24h: è record

Sono 487 i morti da Covid registrati in Germania nelle 24 ore, stando ai dati del Robert Koch Institut (Rki), il centro epidemiologico tedesco: per la Repubblica federale si tratta del record assoluto dall’inizio della pandemia del coronavirus, che supera i 426 decessi dello scorso venerdì. Ancora relativamente stabile la curva dei contagi, che secondo i conteggi dell’Rki sono stati 17.270, sempre nelle 24 ore, ossia circa 1400 in meno rispetto allo stesso giorno della settimana scorsa. Il numero complessivo delle vittime da coronavirus in Germania dall’inizio della pandemia è di 17.123. L’indice di contagio, il cosiddetto fattore R, calcolato sui sette giorni, è in lieve calo, allo 0,89