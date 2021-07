Covid, Israele: vaccino Pfizer meno efficace contro la variante Delta

Vaccini, l'efficacia del siero Pfizer scende dal 94, 3% al 64% di giugno. Lo attestano i dati del ministero della Sanità israeliano sulla base dell'analisi dell'infezione dopo la vaccinazione in massa col vaccino in questione

Da maggio al mese di giugno è stato attestato un abbassamento notevole. Il vaccino anti Covid di Pfizer-BioNTech risulta essere "in maniera significativa" meno efficace per la prevenzioen della diffusione della variante Delta del Sars-CoV-2. Rimane ad ogni modo confermata la capacità di protezione del vaccino dall'ospedalizzazione, un 'efficacia, che stando sempre ai dati diffusi da Israele, sarebbe, anche se non significativamente, calata dal 98.2% al 93%.

Israele inoltre, dopo la stipula di un accordo in tal senso con la Corea del Sud, fornirà al paese 700 mila fiale pfizer che il paese si impegna a restituire entro l'autunno prossimo. Il premier Bennett ha definito la "partnership" tra i due Stati "vantaggiosa" per entrambi.