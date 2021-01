Covid, l'Italia accelera sui vaccini. In Ue seconda solo alla Germania

"Ora è in atto quell'accelerazione nella campagna vaccinale necessaria. La grande maggioranza delle regioni ha raggiunto percentuali rilevanti. Il Paese e' pronto". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la riunione con le Regioni.

"Siamo secondi nella vaccinazione dietro solo alla Germania, abbiamo tutte le capacita' per accelerare", ha detto Speranza. "Il piano - ha messo in rilievo Speranza - sara' incrementato man mano che Ema autorizzera' gli altri vaccini. Sforzi straordinari da parte di tutte le regioni per mettere a regime la macchina, che vuol dire 70 mila vaccini al giorno a livello nazionale finche' non si avranno gli alti vaccini autorizzati".

Parole dimostrate dalla tabella in possesso di Palazzo Chigi che Affaritaliani.it può pubblicare qui sotto.





"Al momento e' stato presentato un programma con 5,9 milioni di vaccinati entro fine marzo, 13,7 ad aprile, 21,5 milioni entro fine maggio e si puo' completare la vaccinazione volontaria entro agosto". Lo ha affermato, a quanto si apprende, il commissario straordinario Domenico Arcuri, durante il vertice tra Governo e Regioni.

"Tutte le Regioni stanno facendo sui territori un intenso lavoro per attuare il piano nazionale messo a punto dal commissario per la campagna di vaccinazione, noi restiamo sempre al loro fianco disponibili per fornire tutto il supporto necessario. Con l'impegno di tutti abbiamo avviato un percorso che ci portera' a uscire gradualmente dall'emergenza entro l'estate". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia nel corso della riunione con le regioni, a cui hanno preso parte anche il ministro Speranza e il commissario Arcuri.