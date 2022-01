Covid: Le Foche, omicron variante ponte per passaggio a fase endemica

Covid, Le Foche: "Variante Omicron ponte per passaggio a fase endemica"

"Credo che la variante Omicron possa essere la variante ponte per il passaggio dalla fase pandemica a quella endemica", spiega Francesco Le Foche, immunologo clinico del Policlinico Umberto I di Roma, in una intervista al 'Corriere della Sera'.

"Il virus, replicando nelle prime vie aree, è molto più contagioso, ma arriva meno in profondità e quindi è meno patogenico. Per le persone che hanno ricevuto la terza dose e con un sistema immunitario sano, sviluppa sindromi clinicamente meno aggressive, tranne in casi molto rari", sottolinea Le Foche.

Covid, Le Foche: "Nuove varianti? Difficile, perché..."

Nuove varianti? "È difficile che accada, perché i virus tendono ad adattarsi all’organismo che li ospita e soprattutto perché il virus in questo caso trova davanti a sé una popolazione immunizzata. Credo che nel giro di due o tre mesi arriveremo, proprio grazie alla variante Omicron, al passaggio dalla fase pandemica a quella endemica, nella quale dovremo imparare a convivere con il virus non tralasciando comportamenti attenti e responsabili. Perché ciò avvenga è però necessario andare avanti con le vaccinazioni, immunizzando quante più persone possibile".

Covid, Israele potrebbe presto raggiungere immunità gregge

Il miglior consigliere sanitario di Israele, Nachmann Ash ha fatto sapere che l'ondata di casi di Omicron potrebbe permettere al Paese di raggiungere presto l'immunità di gregge Covid. E spiega che il risultato si potrebbe ottenere anche tramite le vaccinazioni. "I numeri devono essere alti per raggiungere l'immunità di gregge e questo è effettivamente possibile", le sue parole.

