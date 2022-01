Virus, tampone negativo per tornare a lavoro. Basta certificato di guarigione

Vaccino, dal 5 gennaio scatterà l'obbligo per tutti i lavoratori

La variante omicron corre troppo velocemente e il governo prepara l'ultima stretta per convincere i 5 milioni di scettici a vaccinarsi. Dal 5 gennaio non sarà più possibile lavorare senza il Super Green Pass, di fatto il vaccino diventerà quasi obbligatorio per tutti. Prima di allora - si legge sul Corriere della Sera - dovranno essere superate le attuali inefficienze in modo che non ci siano problemi per il ritorno di chi ha avuto il Covid alla vita sociale e lavorativa. Anche tenendo conto della risposta positiva dei cittadini: nelle ultime ore in molti hub vaccinali ci sono state lunghe code di persone che hanno deciso di immunizzarsi. Dopo il caos di questi giorni, le file e i ritardi per l’inserimento dei dati nella piattaforma nazionale che registra i dati relativi ai vaccini e ai tamponi, il governo decide di cambiare la procedura per i cittadini positivi al virus. Per ottenere lo sblocco della carta verde non sarà più necessario il certificato di guarigione, basterà l’esito negativo di un test molecolare o antigenico.

Il 10 gennaio - prosegue il Corriere - entra in vigore il decreto che consente l’ingresso nei locali pubblici, nei luoghi dello spettacolo e l’utilizzo dei mezzi di trasporto (lunga percorrenza e locali) soltanto a vaccinati e guariti. In vista degli obblighi che scatteranno nei prossimi giorni e renderanno indispensabile per la maggior parte delle attività avere il green pass rafforzato, il governo ha deciso di far scattare il «doppio automatismo»: visto che il tampone positivo sospende Green Pass, il tampone negativo lo deve riattivare. I tecnici stanno modificando gli algoritmi in modo che sulla piattaforma nazionale e sulla App Io venga registrato in tempo reale il cambio di condizione del cittadino e non ci siano ritardi nel nuovo rilascio della certificazione verde.

