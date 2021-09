Covid, non chiamatelo smart working ma sfruttamento da casa

Non chiamatelo smart working, ma sfruttamento da casa. Non chiamatelo ecommerce, chiamatelo massacro pianificato dei negozianti e trionfo programmato dei colossi apolidi. Come vado da tempo sostenendo, l'emergenza epidemiologica ha reso possibile palesi derive di utilità a beneficio del blocco oligarchico neoliberale, che ha tempestivamente impiegato la crisi come vincente metodo di governo. E lo ha fatto rinsaldando tutte le principali tendenze del capitalismo globalista, ossia consolidando il rapporto di forze asimmetrico.

