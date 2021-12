Covid, nuovo record di casi in Italia: oltre 50mila. I numeri

Sono 50.599 i nuovi casi positivi di Covid in Italia secondo i dati di venerdì 24 dicembre 2021, nuovo record assoluto da quanto in Italia e' esplosa la pandemia nel febbraio 2020. Giovedì erano stati 44.595. Record anche per i tamponi eseguiti che sono stati 929.775 battendo i 901.450 del giorno precedente.

Covid: 141 morti e tasso di positività al 5,4% (+0,5%)

In Italia ci sono stati 141 morti e il tasso di positività e' arrivato al 5,4%: e' quanto emerge dal bollettino della vigilia di Natale. Ieri i morti erano stati 168 mentre il tasso di positivita' era al 4,9%.

Covid: 15 terapie intensive in piu', +90 ricoveri

Sono 1.038 (ieri erano 1.023) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 15 in piu' di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 102. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.812 (ieri erano 8.722), ovvero 90 in piu'. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.